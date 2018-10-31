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Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Adayların bile belli olmamasına rağmen; AK Parti, İstanbul'da CHP'nin 10 puan önünde.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 07:59..
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Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde oldukça iddialı.

AK Parti ve CHP, büyükşehirlerde başarı için titiz çalışmalar başlattı.

Belediyecilik konusunda tecrübesiyle öne çıkan Başkan Erdoğan, doğru adayı seçecek.

İstanbul ve Ankara'ya özel önem veren Başkan Erdoğan, teşkilatın sıkı bir şekilde çalışmasını istedi.

CHP'DE İŞLER KARIŞIK

CHP'de ise adeta koltuk kavgası var. İstanbul'da CHP'nin adayı olmak isteyen birçok milletvekili üst üste açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum, partide liderin etkisizliğini de ortaya koydu.

Siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemek çalışmalarını yürütürken, anket şirketleri de çalışmalara başladı.

Son anket Mediar'dan geldi.

FARK 10 PUAN

İstanbul'daki seçmenin nabzını tutan Mediar, İstanbul'da sonuçların AK Parti'yi işaret ettiğini ortaya koydu.

Adayların bile henüz belirlenmemesine rağmen İstanbul'da AK Parti'nin oyu, CHP'nin 10 puan önünde.

MHP ile İP yüzde 7 seviyesinde gösterilirlen, HDP'nin İstanbul'daki oyu yüzde10.

 

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

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