Yerli hava savunma sistemi: SİPER

Türkiye, son yıllarda ihtiyaç duyduğu uzun menzilli hava savunma sistemini üretmek için çalışmalara başladı.
Rusya'dan aldığımız S-400'ler ve ABD'nin ürettiği Patriotlar'la aynı işleve sahip olacak sistemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
"2021 SONU TESLİMAT YAPILACAK"
Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'ndeki Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada konuyla ilgili; "Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasını yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. ADI: Siper. Siper adıyla başlatılan milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Yerli hava savunma sisteminin adı: SİPER VİDEO