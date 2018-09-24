taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3033
Euro
7.4107
Altın
1196.705
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.444

Yerli İHA bu kez selfie çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirken katılımcıların selfie'leri de çekildi.

AA | 24.09.2018 - 06:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul bir dizi ilke sahne oldu.

Etkinlik kapsamında Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA)da ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

Yerli İHA bu kez selfie çekti

TB2, 35 DAKİKA BOYUNCA UÇTU

Bayraktar TB2, yakın zamanda envantere katılan mobil yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek sorunsuz şekilde havalandı ve 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Yerli İHA bu kez selfie çekti

KATILIMCILARA HAVADAN SELFİE

Çok daha yüksek irtifalarda görev yapmasına rağmen etkinliğe özel olarak 2 bin 100 feet yükseklikte uçuş yapan Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi.

İHA'dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı ve adeta alandakilerin "selfie'leri" çekildi.

Yerli İHA bu kez selfie çekti

BAKAN SOYLU DA TAKİP ETTİ

Yurt içinde ve dışında 70 bin uçuş saatine ulaştığı anons edilen Bayraktar TB2'nin gösteri uçuşu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer kontrol istasyonunda pilotlardan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.

Yerli İHA bu kez selfie çekti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

28
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

18
Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti

27
Tanzanya'da feribot faciası: 224 ölü

Tanzanya'da feribot faciası: 224 ölü

6
Mahalle kıraathanesinde internetle tanıştılar

Mahalle kıraathanesinde internetle tanıştılar

10
Ukrayna gemileri Rus deniz sularında ilerliyor

Ukrayna gemileri Rus deniz sularında ilerliyor

5
İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM