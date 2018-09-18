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Yerli mallarda ayırt edici işaret olacak

Türkiye'de üretilen mallar için, etiketlere yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 10:06..
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Döviz kurundaki yükseklik ve enflasyon rakamlarındaki artışın ardından yerli ve milli ürünlere yöneliş başladı.

Vatandaş yerli malına yönelmek isterken birçok işletmede satılan ürünlerin yerli ya da yabancı malı olduğu anlaşılmıyor.

Yerli üretim malların etiketlerine Türk bayrağı ya da ayrı bir sembol konulması gerektiğini belirten birçok kişi ise bu konuda Ticaret Bakanlığını harekete geçmeye çağırmıştı.

Yerli mallarda ayırt edici işaret olacak

AYIRT EDİCİ İŞARET ZORUNLULUĞU GELDİ

Ticaret Bakanlığının "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi.

YANILTICI VE ALDATICI BİLGİ OLMAYACAK

Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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