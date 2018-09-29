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Yerli turiste oda yok zam var

Dolar kurundaki artış ve yabancı turist sayısındaki yükseliş nedeniyle, oteller yerli turistlere daha az oda ayıracak ve tatil fiyatları yarı yarıya yükselecek.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 10:32..
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Yerli turiste oda yok zam var

Türkiye'ye, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi.

8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte yine sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı.

Türkiye, Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512, Almanya'dan 2 milyon 976 bin 266 ve İngiltere'den de 1 milyon 576 bin 339 ziyaretçiyi ağırladı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Gürcistan izledi.

Yerli turiste oda yok zam var

OTELLER YERLİ KAPASİTESİNİ KISTI

Bu nedenle turizm sektörünün yabancı turistte çok ciddi sayılara ulaştığını ifade eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ani kur artışı nedeniyle otel kapasitelerinde yerli turiste ayrılan payda sıkıntı yaşanıyor. Oteller euro ile turiste satmak yerine, TL ile Türk turiste vermek istemiyor. Birçok otel yabancı kapasitesini artırdı, yerli kapasitesini kıstı. Buradan çıkan sonuç önümüzdeki yıl Türk vatandaşlar daha pahalıya seyahat edecek ve istedikleri zaman istedikleri yerde otel bulamayacak.

Yerli turiste oda yok zam var


YERLİ TURİSTE DAHA PAHALI OLACAK

Önümüzdeki sene için erken rezervasyon çok daha büyük önem taşıyor. Fiyatlar doğal olarak yükselecek. Yabancının ödeyeceği para ile yerlinin ödeyeceği para arasında ciddi fark oluştu. Doğal olarak otelci de yabancı turisti istiyor. Oteller kapasitelerinin yüzde 80’ini yabancıya ayırırken, yerli turiste ayrılan oran yüzde 20’de kaldı. Yerli turist için fiyat 2019’da, 2018’e göre fiyat artışının yüzde 40 civarında olacağını öngörüyoruz.” dedi.

Yerli turiste oda yok zam var


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