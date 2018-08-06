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Yeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil

Yeşim Salkım, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 10:13..
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Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Yeşim Salkım, Demet Akalın hakkında da açıklamalarda bulundu.

"KADINI ELİMDEN ZOR ALDILAR"

''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.

Yeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil

"ERKAN BENİM MAHALLE ARKADAŞIM"

Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi.

"ÇOK ZENGİNDİM"

25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; ''Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim.'' dedi.

"HERKES SANATÇI OLAMAZ"

Herkes sanatçı olamaz diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti.

Demet Akalın'ın marka takıntılı bir ünlü olduğunu söyleyen Salkım, ''Bana hiçbir katkısı olmayacak bir ayakkabıya Demet Akalın gibi 5000 euro vermem'' dedi.

Yeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil

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