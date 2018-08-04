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Yeşim Salkım: Menopoza girdim, ayıp mı

Yeşim Salkım, menopoza girdiğini söyleyerek "Çeneme vurmuş olabilir." dedi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 10:18..
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Şarkıcı Yeşim Salkım, bir röportajında samimi açıklamalarda bulundu.

Salkım, açık sözlü olmasının sebebini menopoza bağlayarak, "Çeneme vurmuş olabilir, menopozdan mı dersin?" diyerek güldü.

Yeşim Salkım: Menopoza girdim, ayıp mı

"KADINLAR TOPLUM BASKISI YÜZÜNDEN UTANIYORLAR"

Menopoza girmenin utanılacak bir şey olmadığını belirten Yeşim Salkım şunları söyledi: "Dünyanın en doğal şeyi bu. Her kadın menopoza girer. Benim ailemde “Menopoza girdim” demek ayıp değil. Biz daha düne kadar bu toplumda meme kanserine göğüs kanseri diyorduk. Meme demeye utanıyorduk, düşünün. Kadınlar toplum baskısı yüzünden utanıyorlar. Niye ayıp olsun?"

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