Yetenekli parmaklarıyla Türkiye'nin gururu oldu

Müzik Akademisi öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı'nın piyanoya 3 yıl önce başladığı ve kısa sürede başarılara imza attığı belirtildi.

Ilgaz Tuncalı'nın son olarak İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde ikinciliği elde ettiği bildirilen açıklamada, aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezinde de müzik eğitimi alan genç yeteneğin dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ile atölye çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilgaz Tuncalı, Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde üstün performans başarı ve mansiyon ödülleri aldığını vurguladı.

İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda da ikincilik ödülünün sahibi olduğunu kaydeden Tuncalı, "Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup 'İstikbal Göklerdedir' ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.