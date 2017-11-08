Metan gazı patlamaları, okyanusta suyun çok tuzlu olduğu küçük havuzlar oluşturuyor. Bu suyun; normal deniz suyundan 5 kat daha tuzlu olduğu biliniyor.

ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR

5 Kat daha tuzlu olan su, genelde okyanusun dibine çöküyor ve ölümlere neden oluyor.

Yılan balıklarının hayatta kalma mücadelesi İZLE



YEMEK BULMAK İÇİN ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYORLAR

Yılan balıkları da yemek bulmak için okyanusun bu bölümlerine inmek zorunda. Tuzun ölümcül seviyeye ulaşmasıyla yılan balıkları ölümle karşı karşıya karşı karşıya kalıyor.