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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen iki lider, seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi konusunda büyük ölçüde anlaştı.

27.04.2017 - 08:50
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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak 45 dakika süren görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E DÜŞEBİLİR

Görüşmede; Başbakan Yıldırım'ın referandumdan önce 'seçim barajı düşebilir' sözlerinin üzerinde duruldu.

MHP Lideri ile Başbakan, seçim barajının yüzde 5'e düşmesi için büyük ölçüde anlaştı.

Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

Görüşmeyle ilgili detayları köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP'nin dar bölgeye sıcak bakmadığını; daraltılmış bölgeye ise olumlu baktığını belirtti.

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