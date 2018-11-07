Yıldız Asyalı: Psikoloğa gidiyorum

Geçen yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evlilikleri sona eren 2.5 yaşında Ayşe Mira adında kızı olan Yıldız Asyalı, ''Belli bir kariyer sahibi oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor, ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolunu psikoloğa gitmek olarak düşündüm. Yeni anne olmuş her kadının da mutlaka bir danışmanla, evlatlarını yarınlara hazırlamak durumunda olduklarını savunuyorum'' dedi.

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"Gerginliğinizi kontrol altına alamıyorsanız, durduk yere gözleriniz doluyorsa, uzun süredir duygusal bir çalkantı halindeyseniz, hayatınızda köklü değişiklikler yaşadıysanız, fobileriniz oluşmaya başladıysa mutlaka bir psikologla görüşmek zorundasınız" diyen Yıldız Asyalı, oyunculuk gibi ruh geçişlerini sık sık yaşayan meslekler içinde gereklilik olduğunu vurguladı.