Yıldız fotoğrafları için Şebinkarahisar tercih ediliyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin doğal ve tarihi alanları, geceleri yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamak isteyen amatör ile profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Çağlayan köyünde 50 metre yükseklikten akan şelale ve çevresi, gece geç saatlerde yıldız fotoğrafı çekimi yapan fotoğrafçıları ağırlıyor.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDE YERİ

Şelalenin yanı sıra Kılıçkaya Barajı da fotoğrafçıların yıldız çekimi için tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çağlayan Şelalesi'nin ilçedeki önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını 4 mevsim ilçelerine beklediklerini söyledi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Engin Ayyıldız da kentin birçok bölgesinde yıldız atölyesi fotoğraf çalışması yaptıklarını ifade etti.

"BİZİ CEZBEDİYOR"

Çalışmalarını bu kez Şebinkarahisar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Engin Ayyıldız, "Çağlayan Şelalesi'nin de şehir ışıklarından uzak olması kaliteli fotoğraf çıkmasını sağladığı için bizi cezbediyor." dedi.

Ayyıldız, Şebinkarahisar Kalesi, Meryemana Manastırı ve diğer kiliseler ile Kılıçkaya Barajı'nın da yıldız fotoğrafçılığı için çok iyi olduğunu kaydetti.