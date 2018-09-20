taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2078
Euro
7.2769
Altın
1202.75
Borsa
96709.74
Gram Altın
240.545

Yıldız fotoğrafları için Şebinkarahisar tercih ediliyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, doğal ve tarihi alanlarının yanı sıra geceleri yıldızları görüntülemek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların tercihleri arasında yer alıyor.

AA | 20.09.2018 - 12:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Yıldız fotoğrafları için Şebinkarahisar tercih ediliyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin doğal ve tarihi alanları, geceleri yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamak isteyen amatör ile profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Çağlayan köyünde 50 metre yükseklikten akan şelale ve çevresi, gece geç saatlerde yıldız fotoğrafı çekimi yapan fotoğrafçıları ağırlıyor.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDE YERİ

Şelalenin yanı sıra Kılıçkaya Barajı da fotoğrafçıların yıldız çekimi için tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çağlayan Şelalesi'nin ilçedeki önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını 4 mevsim ilçelerine beklediklerini söyledi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Engin Ayyıldız da kentin birçok bölgesinde yıldız atölyesi fotoğraf çalışması yaptıklarını ifade etti.

Yıldız fotoğrafları için Şebinkarahisar tercih ediliyor

"BİZİ CEZBEDİYOR"

Çalışmalarını bu kez Şebinkarahisar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Engin Ayyıldız, "Çağlayan Şelalesi'nin de şehir ışıklarından uzak olması kaliteli fotoğraf çıkmasını sağladığı için bizi cezbediyor." dedi.

Ayyıldız, Şebinkarahisar Kalesi, Meryemana Manastırı ve diğer kiliseler ile Kılıçkaya Barajı'nın da yıldız fotoğrafçılığı için çok iyi olduğunu kaydetti.

Yıldız fotoğrafları için Şebinkarahisar tercih ediliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

64
Berat Albayrak YEP'i açıkladı

Berat Albayrak YEP'i açıkladı

226
HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

83
Trump: Benim bir adalet bakanım yok

Trump: Benim bir adalet bakanım yok

31
Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

33
Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

110
Amanda Cerny İstanbul'da

Amanda Cerny İstanbul'da

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM