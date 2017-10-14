Yıldız Tilbe: Bana ırkçı diyen ırkçıdır

Tilbe ile Özoğuz arasındaki tartışma sosyal medyada da gündem olurken Tilbe, kendisine yönelik eleştirilere Twitter hesabından oldukça sert bir şekilde cevap verdi.

Tilbe ayrıca, "Anladığım dilde yarışmacı istememi ırkçılık ilan edenler, ırkçıdır." diyerek yarışmadaki tavrını savundu.

"BANA IRKÇI DİYENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN"

“Ben ırkçı değilim. Türkçü, Kürtçü Lazcı değilim. Alevici, Sünnici bölgeci değilim. Bana ırkçı diyenler Şerefsiz ve net namussuzdur. Bana ırkçı diyen kendisi ırkçıdır ve Allah belasını versindir.





"BİR İSPANYOL'A DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKU'NU NASIL SÖYLETECEĞİM"

Anladığım dilde yarışmacı istememi ırkçılık ilan edenler, ırkçıdır. Türkçe'si düzgün olsun dünyanın bütün dillerinde de söylesin sakıncası yok. Mükemmel sesli bi İspanyol'a 'Dönülmez akşamın ufku'nu nasıl söyleteceğim? Söylese de ne kadar hissedeceğim? Ses tamam söz ne olacak?





"BEN NE OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Herkes anlamıyor tabi. Ben ne olduğumu ve ne olmadığımı biliyorum, Allah da biliyor. Çekemiyolar beni işte başka açıklaması yok. Kıskançlığınız bitmeyecek malesef. Allaha havale ediyorum düşmanlık edenleri, beni de o bilir. O kadar."





KÖŞE YAZISIYLA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu olayı köşesinde şöyle anlattı:

"Yarışmaya Balkan müziği söyleyen bir kadın katılmış, bütün jüri dönmüş bir tek Yıldız dönmemiş...

Performansın sonunda da “Aaa sen Türkmüşsün... Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim” demiş.

Bu söze Gökhan sinirlenmiş, “Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki” diyerek Yıldız’a itiraz etmiş...

Diyorum ya Yıldız bu ırkçılık sınavını geçemeyecek diye, yaptığı hatanın farkında değil ısrarcı olmuş...





“Burası O Ses Türkiye, ben Türk arıyorum. Burası O Ses İngiltere değil, öyle olsaydı İngiliz arardım” demiş.

Gökhan’ı tanırım, böyle ayrımcılıklar konusunda sessiz kalacak biri değildir. O da öyle yapmış, sesini yükseltmiş, “Sen o zaman Kürtlerin yarışmasına da itiraz edersin” falan deyince ortalık karışmış.

Olaya Acun müdahale etmiş, sakin olun diye tarafları uyarmış, olay ikilinin mikrofon seslerinin kesilmesine kadar varmış.

Sonunda bakmışlar olacak gibi değil, seyirciyi, yarışmacıları gönderip çekimi iptal etmişler.

AZERBAYCANLI TÜRK'Ü DE BEĞENMEMİŞTİ

Gökhan’la Yıldız’ın arasındaki tartışma kuliste bile sürmüş.

Yıldız Tilbe geçen günkü bir bölümde de Azerbaycanlı bir Türk’ün konuşmasına takılarak, “Ben takımımıza güzel Türkçe konuşan arıyorum” demiş, Azeri Türkü’nün konuşmasını beğenmediğini belli etmişti..."

"TÜRKİYE TÜRKÇESİ LAZIM"

Yıldız Tilbe daha önceki açıklamalarında da kendini şöyle savunmuştu:

"Birçok ülkede Türkçe dili birbirinden farklı biçimde konuşuluyor, hiçbirini anlamıyorum, anladığım dilde sesler arıyorum hepsi bu, hakkımdır.

İran olsaydı Farsça arardım, İngiltere'de Olsa İngilizce, Çin'de olsa Çince arardım. E burası Türkiye olduğuna göre Türkiye Türkçesi lazım.

O Ses World olsaydı her dilde güzel seslere dönerdim."

