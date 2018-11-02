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Yıldız Tilbe fularla dans etti

Ayazağa'da verdiği konserde sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, beline fular bağladıktan sonra "Shakira'dan neyim eksik?" dedi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 04:27..
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Şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Ayazağa'daki bir AVM'de sahneye çıktı. Sevenleri ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyla karşılayan başarılı sanatçının romantik şarkıları gecceye damga vurdu.

Yıldız Tilbe fularla dans etti

"SHAKİRA FULAR TAKINCA MODA OLUYOR"

Konser için iki parçadan oluşan beyaz payetli kıyafet tercih eden Tilbe, bir ara kulise gidip kalçasına kahverengi bir fular bağlayarak sahneye çıktı ve dans etmeye başladı.

Gecce'nin haberine göre; Tilbe, "Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik?" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

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