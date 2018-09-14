taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1426
Euro
7.1664
Altın
1198.565
Borsa
94756.63
Gram Altın
236.968

Yıldız Tilbe yine sinirlendi

Yıldız Tilbe, gittiği 5 yıldızlı termal otele sosyal medya hesabı Twitter'dan sert yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:32..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcılardan biri olan Yıldız Tilbe, 5 yıldızlı bir termal otelin odalarında termal su olmamasından dolayı takipçilerine dert yandı.

Yıldız Tilbe yine sinirlendi

"AYNI HAVUZA GİRMEK ZORUNDA MIYIM"

Tilbe'nin twitter hesabından, "Termal otellerin odalarında termal su yok. Termal suyu havuza koymuşlar herkesi aynı havuza dolduruyorlar. Odalarda su yoksa adı niye termal otel? Hayret bişey! Ben mecburmuyum herkesle aynı havuza girmeye. Yaram var, berem var, denize mi giriyoruz? Hayret bişey. Belki gece yıkanıp yatıcam. Suya girerken ayrı çıkınca ayrı sürmem gereken ilaçlar olabilir. Bir termal otelin odasında nasıl termal su olmaz. Koca memlekette odasında termal su olan termal otel yok" diyerek isyan etti. Şarkıcıya takipçilerinden de destek geldi.

Yıldız Tilbe yine sinirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

403
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

130
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

77
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

63
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

138
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM