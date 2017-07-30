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Yılmaz Büyükerşen 'saldırının sebebi rant kavgası' dedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, dün kendisine yönelik saldırıyla ilgili konuştu.

30.07.2017 - 15:06
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Yılmaz Büyükerşen 'saldırının sebebi rant kavgası' dedi

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Büyükerşen, belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, yaşadığı olayın bir rant kavgası olduğunu belirtti.

GELİŞEMEMİŞ MAHALLELERE YÖNELİK RANT KAVGASI

Rantın gelişememiş mahallelere ve oradaki kişilere imkan sağlaması gerektiğini ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi:

MAFYA BOZUNTULARI

"Bu doğan rantlardan kanunsuz şekilde yararlanmak isteyenler var. Bu olayın da temelinde böyle bir şey var. Rant için mafya bozuntularının bir örneğidir. Bunların ne yaptıklarını gördünüz.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞLAR

Bu kişiler tayfası Ankara Ağır Ceza Mahkemesinden ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Bunu bir gazetenin arşiv yazılarından öğrendik. Bu insanlar nasıl dışarı çıkmış bilmiyoruz.

HARAÇ KESİYORLARMIŞ

Bu kişilerin tombala işinden, haraç almaya kadar iş yaptıklarını daha yeni öğrendim. Bunların bana yaptığı saldırının hiçbir önemli yok. Önemli olan hepimizin, el birliği ile hangi partiden olursa olsun bu tür çeteleşme ve mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. Bunlar nereden çıkıyorlar, baş gösteriyorlar görmemiz gerek."

Büyükerşen, kanunlarda boşlukların olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

30 BİN LİRAYA KİRALAYIP 60 BİN TL'YE KİRAYA VERMİŞLER

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve yardımcıları ile imzaladığımız 'yeşil alan' diye imardan geçirdiğimiz, yürüyüş yolu olarak belirlenen yere, TCDD'ye gelir kaynağı olsun diye 100 metre aralıklarla 20 metrekarelik 5 büfenin iznini verdik. O büfeler kiraya veriliyor.

KANUNLARDAKİ BOŞLUĞU DÜZELTMEMİZ LAZIM

Ayda 30 bin liraya bana saldıranların kiraladığı büfe ikinci bir alt kiracıya 60 bin lira civarında bir bedelle kiraya veriliyor. Biz oraya büfe ruhsatı verdik ama halk orayı gördü, üzerine yüzlerce sandalye atıldı. Görme engelliler için yapılan yolların üzerine bile masa, sandalye koydular. Bugün gördüm topluyorlardı. Kanunsuzluğun farkındalar. El birliği ile bu kanunlardaki boşluğu düzeltmemiz lazım.

Biz orası 3 şeritli yol olsun istedik, Eskişehir'in 30 yıllık trafik sorununu çözecektik ancak yapmadılar."

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Söz konusu yerin ruhsatının Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından iptal edildiğini bildiren Büyükerşen, Ataç'a da teşekkür etti.

Büyükerşen, kendisine "Korumasız niye geziyorsun?” dendiğini, bu karşılık her zaman “Beni Eskişehirliler koruyor” karşılığını verdiğini anlatarak, "Gerek, Genel Başkan'ımız başta olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, bakanlar, Eskişehir Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Özellikle Başbakan bizzat aradı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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