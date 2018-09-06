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Yılmaz Morgül gözyaşlarına hakim olamadı

Yılmaz Morgül, Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği bölgede bulunan siperi ziyaret etti, gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 07:47..
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Şarkıcı Yılmaz Morgül, Afyon'da Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları yönettiği siperleri ziyaret etti.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

O anları Instagram hesabından paylaşan Yılmaz Morgül, gözyaşlarına boğuldu. Siperlerde çekildiği videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği siperde sözün bittiği yerde bulunmanın onurunu yaşadım . Her zaman, her yerde, her nefeste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, dünyanın örnek aldığı lider Atatürk'ün özdeyişiyle Ne Mutlu Türk'üm Diyene"

Yılmaz Morgül gözyaşlarına hakim olamadı VİDEO

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