Şarkıcı Yılmaz Morgül, Afyon'da Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları yönettiği siperleri ziyaret etti.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

O anları Instagram hesabından paylaşan Yılmaz Morgül, gözyaşlarına boğuldu. Siperlerde çekildiği videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'de orduları yönettiği siperde sözün bittiği yerde bulunmanın onurunu yaşadım . Her zaman, her yerde, her nefeste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, dünyanın örnek aldığı lider Atatürk'ün özdeyişiyle Ne Mutlu Türk'üm Diyene"

Yılmaz Morgül gözyaşlarına hakim olamadı VİDEO