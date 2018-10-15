Abdülhamid Han'ın hatıra defterinde, Atatürk hakkında, "Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun. Muvaffakiyeti için dua ettim." ifadeleri yer alıyor.

"ALLAH, DEVLETİNE HİZMET EDENLERDEN RAZI OLSUN"

Yılmaz Özdil "Çanakkale Zaferi'nin ardından Abdülhamid kendi hatıra defterine şunları yazıyor." diyerek hatıra defterinden şu ifadeleri paylaştı:

" 'Düşman tasını tarağını toplayıp askerlerinin yarısını denize, yarısını gemilerine dökerek çekip gitti. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal adında bir Meralay kazanmış. Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun.

Oğlum Abid Efendi, bu Mustafa Kemal Efendi'yle tanıştığını söyledi. Beylerbeyi'inde görevli Yüzbaşı Salih Bozok'un arkadaşıymış. Ara sıra arkadaşına yemeğe geliyormuş. Abid Efendi ile bu münasebetle dost olmuşlar hatta Mustafa Kemal kendisine 2 ceylan yavrusu hediye etmiş. Bundan çok memnun oldum. Devlete yüzünü ağartmış bir Paşa'nın oğlum Abid Efendi'ye yakınlık göstermesi bir şahsiyeti olduğunu anlatıyor.'

Yılmaz Özdil Abdülhamid'in Atatürk'e dua ettiğini anlattı VİDEO

"MUVAFFAKİYETİ İÇİN DUA ETTİM"

Yani adam diyor ki; Ben padişahlıktan düşmüşüm, ama adamın bize gösterdiği saygıya bak, insani ilişki saygısına bak.

Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu muvaffakıyeti için dua ettim."