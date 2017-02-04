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Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Halk TV'de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, yaptıkları konuşmalarla referandum sonucu için hayırcılara umut dağıtmaya devam ediyor.

04.02.2017 - 00:36
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Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil, programda kendince argümanlar ortaya koyarak hayır diyenlerin sayısının fazla olduğunu anlatmaya çalıştı.

Yılmaz Özdil: Hayır oyları önde-VİDEO

"SAHADAN BİLGİ ALDIM"

Özdil: "Saha çalışmasına dayalı bilgi olarak söylüyorum. Hayırlar açık ara önde. Bugün sandık kurulsa hayır çıkacağının kanıtını bizza Başbakan Binali Yıldırım söyledi."

BAŞBAKAN'IN BİZ HENÜZ SAHAYA İNMEDİK SÖZÜNÜ HAYIR OYLARI ÖNDE OLARAK YORUMLADI

"(Başbakan) Diyor ki: 'Biz sahaya inmedik henüz, anlatacağız.' Bu ne demek? Biliyor, geride kardeşim geride" dedi. Özdil'in bu sözleri salondaki hayırcılardan alkış aldı.

Uğur Dündar da sandığa gitme oranının artması durumunda hayır çıkma ihtimalinin yükseleceğini iddia etti.

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

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