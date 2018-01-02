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Yine Almanya yine taciz

Almanya'da bir yeni yıl klasiği haline gelen taciz olayları, yine meydana geldi. Taciz olaylarına karşı alınan önlemlere rağmen 19 kişinin tacize uğradığı belirtildi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 11:34..
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Yine Almanya yine taciz

Almanya, yeni yılda yine taciz olayları ile gündeme geldi. Tüm önlemlere rağmen her yıl Berlin'de gerçekleştirilen taciz olaylarında bu yıl da başkent Berlin ve Köln'de meydana geldi.

19 kadın 10 kişinin tacizine uğradı.

Yine Almanya yine taciz

BERLİN'DE 10 KİŞİ TACİZE UĞRADI

Berlin'de Brandenrbug Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan bölüm, yılbaşı kutlaması için özel güvenlik önlemleri ile donatıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bir benzerinin yaşanmamasını isteyen Alman makamlar, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Yine Almanya yine taciz

Yılbaşı kutlaması için toplanan kalabalık, yeni yıla geri sayımı yaparken tüm önlemlere rağmen taciz olayları yine meydana geldi. Meydanda 10 kadın tacize uğradı.

Yine Almanya yine taciz

KÖLN'DE 9 KİŞİ TACİZ EDİLDİ

Taciz olayları Başkent ile de sınırlı kalmadı. Köln'de kurulan meydanda toplanan kalabalık, yeni yılı kutladığı sırada tacize uğradı. 9 kadının taciz edildiği Köln'de polis ekipleri, 7 kişiyi göz altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

Yine Almanya yine taciz

HAVAİ FİŞEK CAN ALDI

Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri, taciz olaylarını önleyemediği gibi, havai fişek kazalarını da durduramadı. Birkaç ilde yaşanan havai fişek kazalarında iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, üç kişi de ağır yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

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