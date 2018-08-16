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Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

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Sarhoş sürücü bacağından etti

1 Hindistan'da sel: 67 ölü Hindistan'da şiddetli iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlardan 67 kişi yaşamını yitirdi.

2 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilde Ünlü çift, moral depolamak için Yunanistan'a gitti.

3 Katar medyasında Türkiye'ye destek mesajları Katar Emiri'nin Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması, Katar medyasında çok büyük destekle karşılandı.

4 Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kaçırdığı para Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, yaklaşık 130 milyon euroluk bir gelirden oldu.

5 YÖK'ten bedelli askerlik kararı YÖK, bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verdi.

6 Gözünü seven güneşe dikkat etmeli Güneşin zararlı ışınlarından cildimizi korumak için güneş kremlerine bir servet yatırırken, söz konusu gözlerimiz olduğunda çoğu zaman aynı hassasiyeti göstermiyoruz.