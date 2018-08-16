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YÖK'ten bedelli askerlik kararı

Bedelli yaparken idari izinli sayılacak olan öğrenciler, sınavları olması durumunda 'mazeret sınavı' hakkına sahip olacaklar.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 11:01..
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YÖK'ten bedelli askerlik kararı

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

HULUSİ AKAR YÖK BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Sayın Hulusi Akar'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55. madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar’la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

YÖK'ten bedelli askerlik kararı

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