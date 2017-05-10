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Yolanthe Cabau'nun mekanına yıldız yağacak

Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau, İbiza'da açacağı restoranın hazırlıklarında sona geldi.

10.05.2017 - 09:03
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Yolanthe Cabau, 15 Haziran'da açacağı 'Cabau Xaxa' adlı mekanını sır gibi saklasa da restoranın ilk görüntülerini Hollanda basını ortaya çıkardı. 220 kişilik mekanın açılışı da yıldız yağmuruna uğrayacak.

Yolanthe Cabau'nun mekanına yıldız yağacak

AÇILIŞIN ÖZEL MİSAFİRİ KIVANÇ TATLITUĞ

Yıldız futbolcuyla eşi Yolanthe Cabau'nun yakın dostları Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti de açılışta hazır bulunacak. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'nın da yer alacağı davete Çağatay Ulusoy da katılacak.

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFİ VAR

Ünlü isimler Cabau'nun Londra'dan transfer ettiği Michelin yıldızlı şefin lezzetleriyle keyifli saatler yaşayacak.

Yolanthe Cabau'nun mekanına yıldız yağacak

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