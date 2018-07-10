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YouTube asılsız haberlere önlem alacak

Video paylaşım sitesi YouTube, yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

AA | 10.07.2018 - 22:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

ARAMADA HABER İÇERİĞİ GÖRÜLEBİLECEK

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

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