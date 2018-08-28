taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2177
Euro
7.28395
Altın
1213.999
Borsa
92892.84

Yozgat Antik Roma Hamamı ışıklandırıldı

Yozgat Sarıkaya'da bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Antik Roma Hamamı, ışıklandırılmış gece görüntüsüyle ilgi çekiyor.

AA | 28.08.2018 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Etrafında kazı çalışmaları süren, Yozgat'ta halk arasında Kral Kızı da denilen Antik Roma Hamamı (Basilica Therma), ışıklandırılmış gece görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, hamamın dünyaya tanıtılması için çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirtti.

"BURADA TARİH YATIYOR"

Yapılan kazılarda bölgede büyük bir topluluğun yaşadığını anladıklarını vurgulayan Kemal Yurtnaç, "Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, burada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım" dedi.

Yozgat Antik Roma Hamamı ışıklandırıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

372
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

338
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

363
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

47
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

26
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM