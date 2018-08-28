Yozgat Antik Roma Hamamı ışıklandırıldı

Etrafında kazı çalışmaları süren, Yozgat'ta halk arasında Kral Kızı da denilen Antik Roma Hamamı (Basilica Therma), ışıklandırılmış gece görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, hamamın dünyaya tanıtılması için çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirtti.

"BURADA TARİH YATIYOR"

Yapılan kazılarda bölgede büyük bir topluluğun yaşadığını anladıklarını vurgulayan Kemal Yurtnaç, "Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, burada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım" dedi.