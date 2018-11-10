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Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Yozgat’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

İHA | 10.11.2018 - 11:07..
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Yozgat’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Ardından ise İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam etti.

Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

'ATATÜRK'ÜN BİR SAATİ VARDI' ORATORYOSU BEĞENİ TOPLADI

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından bir öğrenci tarafından ’10 Kasım’da Yürümek’ şiiri okundu. Daha sonra katılımcılara Atatürk’ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen ’Atatürk’ün bir saati vardı’ oratoryosu ise katılımcılardan büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından program sona erdi.

Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Yozgat’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

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