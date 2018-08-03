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Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

Çiftçiler bazı ürünlere alternatif başka ürünlerin ekimini gerçekleştiriyor. Bunun başında ise ayçiçeği geliyor.

AA | 03.08.2018 - 16:46..
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Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

Yozgat’ta çiftçiye ek gelir sağlamak amacıyla bu yıl 84 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 9 bin 100 ton yağlık ve çekirdeklik ürün elde ediliyor.

Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

İL GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Yozgat’ta nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekilen ve buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ekim alanı il genelinde yaygınlaşıyor.

Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

10 BİN TON ÜRÜN ÜRETİLECEK

Yağlık ve çekirdeklik olmak üzere bu yıl 84 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “İlimizde münavebeye giren ayçiçeği de var. Ayçiçeği, yağlık ve çekirdeklik olmak üzere 84 bin dekar alanda üretimi yapılmakta bundan da yaklaşık 9 bin 100 ton civarında ürün elde edilmektedir. Ayçiçeği ilimizde de git gide yaygınlaşmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlamakta. Nohut, buğday, çavdar, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve şekerpancarının yanında ayçiçeğinin de ekimi ilimizde yaygınlaşmakta.” dedi.

Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

Yozgat'ta çiftçi ekimi yaygınlaşıyor

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