YPG ABD'nin kaç TIR silah gönderdiğini söyleyemiyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle birlikte ortak operasyonlarının tartışma yaratmasıyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, ABD’yle ilişkilerinin Kobani’nin kurtarılmasından bu yana sürdüğünü ifade ederek silah yardımları sorusunu yanıtladı.

"ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR YETERSİZ GELDİ"

Nuri Mahmud, “ABD’nin YPG’ye 1500 TIR silah yardımı yaptığı doğru mudur?” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“ABD'nin YPG'ye silah yardım kararı var. Kaç TIR silah geldiği konusunda sayı veremeyiz. Bize verilen silahlar ile Musul operasyonu için Irak Ordusu’na verilen silahları karşılaştırırsak, bize verilen silah basit kalır. Az geldiğini söyleyebilirim."