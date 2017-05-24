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Yüksekova ve Cizre il olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda Yüksekova ve Cizre'nin ile dönüştürüleceğini açıkladı.

24.05.2017 - 14:06
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yüksekova

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Erdoğan, TOBB'dan yerli otomobil sözü aldı.

CİZRE VE YÜKSEKOVA İL OLACAK

Kendisinin belediyecilikten geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, Şırnak'ın Cizre'ye Hakkari'nin de Yüksekova'ya dönüşeceğini ifade etti.

Erdoğan, "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Bir kalkınma hamlesi yapacaksanız." diye konuştu.

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