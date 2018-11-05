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Yunan askeri gemisi Kuşadası Körfezi'nde

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma planlarının ardından Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi.

İHA | 05.11.2018 - 07:38..
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Yunan askeri gemisi Kuşadası Körfezi'nde

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti.

TÜRK KARASULARINA GİRDİ

Daha sonra da sonra Kuşadası'nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti.

Yunan askeri araştırma gemisinin Türk karasularına girdiği anın koordinatları radarla tespit edildi.

SAHİL GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan askeri araştırma gemisi Türk karasularından çıkarak tekrar uluslararası karasulara girdi.

Yapılan araştırmada söz konusu Yunan askeri araştırma gemisinin 12 mil ile ilgili polemiklerin ardından Sisam Adası'nda konuşlandırıldığı ve o günden beri bölgede araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Yunan askeri araştırma gemisi Kuşadası Körfezi'nde ViDEO

Yunan askeri gemisi Kuşadası Körfezi'nde

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