Beyaz Saray, Türkiye'de ev hapsinde olan Andrew Brunson hakkında açıklama yaptı. Trump'ın hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş CNN International'a da konu oldu. CNN, yaptığı analiz haberde Trump'ın pişman olacağını belirtti.

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

2 Yunan askerin serbest kalmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Avrupa'daki komşularından korkmaması gerektiği şeklinde bir yorumda bulundu.

1 CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş CNN International'a da konu oldu. CNN, yaptığı analiz haberde Trump'ın pişman olacağını belirtti.

2 Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada "Ofansif oynadık,taraftarımız da görmüştür ama yetmedi, acı gerçek bu." dedi.

3 Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun 2 Yunan askerin serbest kalmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Avrupa'daki komşularından korkmaması gerektiği şeklinde bir yorumda bulundu.

4 PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı Terör örgütü PKK, Adıyaman'da mermer ocağı şantiyesini hedef aldı. Teröristler iş makinelerini ateşe verdi.

5 Zonguldak'ta bir çocuğun kafasına demir saplandı Bisikletten düşerek kafasına demir saplanan 8 yaşındaki Fırat B. ameliyat oldu.

6 Yunan askerler tahliye edildi Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yunan askerler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.