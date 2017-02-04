Yunan basınında Kardak krizi

Dün Washington’da Ürdün Kralı Abdullah ile görüşen Donald Trump ilk iş tatili için Florida'nın tatil beldesi Mar-a-Lago'ya gitti.

3

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Halk TV'de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, yaptıkları konuşmalarla referandum sonucu için hayırcılara umut dağıtmaya devam ediyor.