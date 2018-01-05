taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.528
USD
3,7464
EURO
4,5082
ALTIN
158,61
PETR
67,7600

Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı

Ateist olduğu bilinen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yarın, Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törene katılacak. Adada güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı.

DHA | 05.01.2018 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

Aleksis Çipras'ın yarın sabah, Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Yunan adası Kilimli'yi (Kalimnos), Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceği öğrenildi. Başbakan Çipras'ın yarın saat 10.00'da helikopterle Kalimnos Havalimanı'na gideceği, orada Belediye Başkanı İoannis Galouzis ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Çipras'ın Kilimli Meydanı'ndaki kutlamalara katılarak, Kutsal Haç'ın denizden çıkarılış törenini izleyeceği, kendisine Kilimli Belediyesi tarafından 'Fahri Hemşehri' beratının takdim edileceği öğrenildi.

Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı

SAVUNMA BAKANI'NIN KARDAK'A GİDECEĞİ İDDİASI

Yunanistan'daki bazı yayın organlarında ise Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'un törenlerden sonra Didim' in karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) Adası'na gideceği, öğle saatlerinde ise helikopter veya sahil güvenlik botuyla, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkartan, Gümüşlük Mahallesi'ne 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Çipras'ın ziyareti öncesinde Yunan savaş gemileri ile sahil güvenlik botlarının, Kilimli Adası ile Kardak kayalıklarında ve kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalimnos Adası etrafındaki hareketliliğinin ve devriye nöbetinin arttığı görüldü. Saat 13.00 sıralarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşması, ardından Kalimnos Adası'ndaki askeri birlikte hareketlilik yaşanması da dikkat çekti.

Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı VİDEO

Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı

TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNCE TERK ETTİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın (cumartesi), Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törenlere katılacağı haberleri sonrası bölgede Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botları hareketliliği arttı. Saat 16.00'da bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı. Yaşanan sıcak saatler, anbean kameralara yansıdı. Komşunun gemisi, Kilimli Adası önlerine, Yunan sularına çekildi. Türk savaş gemisi ise Didim istikametinde yoluna devam etti.

Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı

İlginizi Çekebilir
Çanakkale’de 32 kaçak yakalandı
Minibüsü takibe alan ekipler, 20’si çocuk, 5’i kadın ve 7’si ise erkek olmak üzere toplam 32 Afgan'ı yakalayarak 'Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderdi.
Kirayı almak için geldiği HDP Genel Merkezi'nde dövüldü
HDP Hakkari İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği Genel Merkez'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.
Hemşireler bebeğin suratıyla dalga geçti
Suudi Arabistan'da hemşireler, yeni doğan bebeğin suratını şekilden şekle soktu.
Bitcoin futbola da sıçradı
Kripto para Bitcoin, tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Yeni bir ödeme türü olarak hayatımıza giren Bitcoin futbol sektörüne de girdi. Dünya devi Real Madrid, Bitcoin'i kullanan ilk futbol takımı olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

41
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

209
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

222
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

43
Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

132
Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

76
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM