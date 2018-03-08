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Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'ye karşı hadsiz tehditler savurdu. Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 16:03..
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Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos On İki Adaların Yunanistan’a verilişinin 70’inci yıldönümü kutlamaları için Nisiros adasında gerçekleştirilen törene katıldı. Burada On iki adanın tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü üzerinden Türkiye'ye hadsiz tehditler savurdu.

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

On iki ada ve enerji ahasında yaşanan gerginliklere ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “Görev sürem boyunca, sadece bu sürede de değil, her zaman Nisiros’un ve On İki Adaların asırlık tarihini ve inkar edilemez Yunanlığını savunmak için üzerime düşeni yapacağım. Ayrıca ülkemizin ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin (AB) topraksal bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için de üzerime düşeni yapacağım” dedi.

"ATALARIMIZIN YAPTIĞINI YAPARIZ"

Yunan Cumhurbaşkanı'nın tehditleri bununla da sınırlı kalmadı. Törenin ardından Yunan basınına konuşan Pavlopulos Türkiye topraklarında hak iddia etti, "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olamayabiliriz" diyerek Kurtuluş Savaşı öncesi Yunan işgaliyle Türkiye'yi tehdit etti.

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Pavlopulos cümlesinin devamında, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" cevabını vererek Türkiye'yi işgal eytmeye yelteneceklerini söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un, "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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