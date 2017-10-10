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Yunan faşistlerden göçmenlere saldırı

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak partisine mensup 5 kişi, Attika'da 2 Pakistan uyruklu göçmen işçiye saldırdı.

10.10.2017 - 11:50
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Yunanistan'ın Attika bölgesinin Aspropyrgos kentinde çalışan 2 Pakistan uyruklu göçmen işçi, Altın Şafak üyesi olduğu bilinen 5 kişinin saldırısına uğradı.

DEMİR MUŞTAYLA SALDIRI

Faşistlerin işçilere demir muştayla saldırdığı tespit edilirken, işçiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yunan faşistlerden göçmenlere saldırı

"IRKÇILIK VE FAŞİZME TOLERANS YOK"

Saldrının ardında SYRIZA Partisi tarafından yapılan açıklamada “Mağdurların fotoğrafları Aspropirgos’ta korku saçan faşizmin korkunç yüzünü ifşa ediyor” denildi ve “Göçmenlerin yanında dayanışma içerisindeyiz. Irkçı nefretin mahallelerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Irkçılık ve faşizme tolerans yok. Failler tespit edilmeli ve derhal yakalanmalı, gecikmenin hiçbir mazereti olamaz.” ifadeleri kullanıldı.

Yunan faşistlerden göçmenlere saldırı

Yunan faşistlerden göçmenlere saldırı

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