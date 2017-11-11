Yunan gazetesi: Türklerin alay konusu olduk

Yunan Dimokratia gazetesi "Yunan ilgisizliği ve Türk alayı" başlıklı yazısında ülkelerinin ne hale düştüğünü yazdı.

Haberde Yunanistan'ın geçmişte bankacılık, telekomünikasyon ve enerjide Balkanlara hakim olduğu; hatta Türkiye'nin bankacılık sektörünün yüzde 7'sini kontrol ettiği savunuldu.

"TÜRKLERİN ALAY KONUSU OLDUK"

Haberin devamında ise "Şimdi bakın ne hale düştük. Türklerin alay konusu olduk." sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yiğit Bulut’un sözlerine yer verildi; "Limanlarını Almanlara, demiryollarını İtalyanlara satan Yunanistan'da iflas çanları çalıyor. Hani 300 Spartalı diye bir film var. Kahramanca çarpışıyorlar ya, bence 300 Spartalının yeniden gelmesi lazım Yunanistan’a, çünkü hiçbir şeyleri kalmadı."

Yiğit Bulut: Yunanistan'ı ancak 300 Spartalı kurtarır VİDEO