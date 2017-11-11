taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Yunan gazetesi: Türklerin alay konusu olduk

Ekonomik olarak batmak üzere olan Yunanistan'ın, Türkiye'nin gerisinde kalması ilk kez bir Yunan basını tarafından kaleme alındı.

11.11.2017 - 17:00
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunan gazetesi: Türklerin alay konusu olduk

yunanistan

Yunan Dimokratia gazetesi "Yunan ilgisizliği ve Türk alayı" başlıklı yazısında ülkelerinin ne hale düştüğünü yazdı.

Haberde Yunanistan'ın geçmişte bankacılık, telekomünikasyon ve enerjide Balkanlara hakim olduğu; hatta Türkiye'nin bankacılık sektörünün yüzde 7'sini kontrol ettiği savunuldu.

"TÜRKLERİN ALAY KONUSU OLDUK"

Haberin devamında ise "Şimdi bakın ne hale düştük. Türklerin alay konusu olduk." sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yiğit Bulut’un sözlerine yer verildi; "Limanlarını Almanlara, demiryollarını İtalyanlara satan Yunanistan'da iflas çanları çalıyor. Hani 300 Spartalı diye bir film var. Kahramanca çarpışıyorlar ya, bence 300 Spartalının yeniden gelmesi lazım Yunanistan’a, çünkü hiçbir şeyleri kalmadı."

Yiğit Bulut: Yunanistan'ı ancak 300 Spartalı kurtarır VİDEO

İlginizi Çekebilir
Almanya'da karnaval sezonu başladı
Almanya'da karnaval sezonu "5. Mevsim" 11 Kasım'da saat 11.11'de başladı.
Putin, Trump ile görüşmesini değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, AB ile Rusya arasındaki krizin devam ettiğini söyledi.
TRT World ekibi Suriye Guta’da yaşanan dramı görüntüledi
TRT World ekibi, temel gıda ürünleri ve ilaçların girişinin durduğu Suriye'de yaşanan dramı ortaya çıkardı.
İsrail Suriye sınırında bir İHA'yı imha etti
İsrail'in, Suriye ile kuzey sınırında bir insansız hava aracını (İHA), Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirdiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Servisçilerin yeni sistem kaygısı

Servisçilerin yeni sistem kaygısı

245
İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

69
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

21
Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

Alperen'in öldüğü günün saklanan görüntüleri ortaya çıkarıldı

92
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

109
Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

64
Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM