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Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

FETÖ'nün darbe girişminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci hakkındaki iade talebi Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

26.01.2017 - 16:08
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Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen darbeci teröristlerin girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydana inenler tarafından püskürtülmüştü.

YUNANİSTAN DARBECİLERE KUCAK AÇTI

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Yunanistan'a kaçan darbeci teröristler hakkında Yunan mahkemesinden karar çıktı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci terörist hakkında Türkiye'nin yaptığı iade talebini reddetti.

ASKERİ SIRLARI VERDİLER

Darbeci teröristlerin, Türkiye'nin askeri sırlarını Yunanistan'a verdiği iddia ediliyor.

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