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Yunanistan Amerika'dan yatırım bekliyor

Amerikalı iş adamlarıyla bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Çipras, ülkesine yatırım yapılmasını istedi.

19.10.2017 - 09:30
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ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, görüşmenin ardından Amerikalı iş adamlarıyla buluştu.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLSİN

Yunanistan ile Amerika ilişkilerinin geliştirilmesini isteyen Başbakan Çipras, ülkesinin jeopolitik önemine dikkat çekti.

YATIRIM YAPIN ÇAĞRISI

Amerikalı iş adamlarından Yunanistan'a yatırım yapmalarını beklediklerini söyleyen Çipras, böylelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçleneceğini savundu.

Yunanistan Amerika'dan yatırım bekliyor

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Çipras, Yunanistan’ın Amerikalıların yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ifade ederek bunun, ülkenin kalkınması ve daimi bir kalkınmayla yeni bir dönemin başlaması yönünde sarf edilen çabalar açısından önemli olduğu mesajını verdi.

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