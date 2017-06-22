taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.635
USD
3,5167
EURO
3,9328
ALTIN
141,62
PETR
45,1500

Yunanistan Ayasofya'da ezan okunmasını kınadı

Ayasofya'da Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunmasına Yunanistan tepki gösterdi.

22.06.2017 - 14:17
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan Ayasofya'da ezan okunmasını kınadı

yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun 'kabul edilemez bir provokasyon' olduğu belirtilerek "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre açıklamada, "Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekanı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği" belirtildi.

"BİR MEYDAN OKUMA SÖZ KONUSU"

Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir." dendi.

Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da sabah ezanı okundu VİDEO

ULUSLARARASI TOPLUMA TÜRKİYE ÇAĞRISI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz." dedi.

Bakanlık, uluslararası toplumu Türkiye'ye tepki göstermeye çağırdı.

DİYANET İŞLERİ TWITER HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ayasofya'da dün gece Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katıldığı etkinliğin ardından bu sabah saatlerinde de sabah ezanı okundu.

​Program TRT Diyanet'ten canlı yayınlanırken, Ayasofya'dan okunan sabah ezanı da Diyanet'in Twitter hesabından paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da temizlik işçileri grevde
Yunanistan'da belediyelerin sözleşmelerini uzatmaması sebebiyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri gösteri yaptı
Almanya'da ev arayan Türkler ve Araplara ayrımcılık
Spiegel dergisi ve Bayerische Rundfunk tarafından yapılan araştırmada, ev kiralamak isteyen yabancıların ayrımcılığa uğradığı belirlendi.
Trump: Gerçek şu ki Küba ile yapılan anlaşma kötü
ABD Başkanı Trump, eski başkan Obama döneminde Küba ile yapılan anlaşmayı iptal edip yeni bir anlaşma yapacağını söyledi.
Avusturya, İslami kreşleri istemiyor
Sebastian Kurz, İslami değerlerin öğretildiği okulların yeterince Almanca eğitim vermediğini belirterek, "İslami kreşler olmamalı." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

259
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

197
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

120
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

162
Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

222
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

104
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM