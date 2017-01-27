Yunanistan Başbakanlığı'ndan darbeci askerler açıklaması

Dün akşam saatlerinde Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) verdiği kararla 15 Temmuz gecesi Türkiye'den kaçan 8 FETÖ'cü askeri iade etmeme kararı almıştı.

Bu kararın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yapmış ve "Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım." demişti.

Avrupa Birliği ise Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarının ardından adeta tutuşmuş ve "anlaşmasının devam edeceğini umuyoruz" temennisinde bulunmuştu.

"YUNANİSTAN BAŞBAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA"

Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan Başbakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Darbecilerin iade edilmemesini "yargı bağımsızlığı" olarak ifade eten Yunanistan bu hareketlerini de "biz ilk andan beri darbeyi kınadık" diye kendilerini savundu.

Yunanistan Başbakanlığı, Yunanistan Yüksek Mahkeme'sinin Türkiye'ye iade etmediği FETÖ'cü askerlerle ilgili; "Darbe girişimini ilk andan beri kınadık ve darbecilerin ülkemizde hoş karşılanmadığıunı belirttilk. Bizde yargı bağımsızdır ve kararları saygıyla karşılanır." açıklaması yaptı.