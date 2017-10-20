Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Türkiye mesajı

Semadirek adasında düzenlenen törende konuşan Pavlopoulos “Biz özgürlük ve doğruluk halkıyız. Yayılmacı savaşlar yapmadık, biz memleketimizi ve kültürümüzü savunduk” ifadelerini kullanırken Türkiye’ye de “Komşularımıza biz buradayız diyoruz, onların Batı ve Avrupa Birliği’ne açılan kapısı ve penceresiyiz. Dostluk eli uzatıyoruz ve Türkiye’nin Avrupa’da yol almasını arzuluyoruz.” mesajını verdi.

"BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAYALIM"

Bu yönde destek sunmaya hazır olduklarını belirten Prokopis Pavlopulos “Sınırlarımızı, toprak bütünlüğümüzü ve ulusal egemenliğimizi de savunmaya kararlıyız. Ki bu sınırlar ve toprak bütünlüğü aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de sınırları ve toprak bütünlüğüdür. Bu konuda taviz vermeyiz ve hiç kimse bunu sorgulamaya kalkmasın, yoksa gerekli cevap verilir. Tekrar üzerine basarak söylüyorum, biz dost ve komşuyuz, barış içerisinde yaşayalım, Türkiye’de Avrupa yolunda ilerlersin ancak Lozan Antlaşması ilişkilerimizin ve Avrupa ile olan ilişkilerin temel taşıdır.” ifadelerini kullandı.

"EGE'DE GRİ ALAN YOKTUR"

“Ege’de gri alanlar yoktur, bazıları bunu anlasın” diye konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı “Bunu ne zaman ve nasıl icat ettiler bilemiyorum, ama bunu unutsunlar. Aksi takdirde ne dostluk ne de iyi komşuluk imkânı olacaktır. Ne de Avrupa Birliği yolu olacaktır. Lozan Antlaşması’nın sorgulanmasına hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz ve bu cevapsız kalmayacak.” dedi.