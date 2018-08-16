taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9744
Euro
6.82485
Altın
1172.795
Borsa
90262.95

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesi için 'mutluluk verici bir gelişme' dedi.

AA | 16.08.2018 - 04:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Pavlopulos, Yunanların ikinci büyük dini bayramı olan Meryem Ana'nın yıl dönümüyle ilgili kutlamalar için gittiği Karpathos Adası'nda yaptığı konuşmada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MAKAMLARININ TEMEL HUKUKİ İŞLEMİ"

Bu yıl Meryem Ana Bayramı'nın, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine denk geldiğinin altını çizen Pavlopulos, "Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü bayramının silahlı kuvvetlerimizin iki mensubu Dimitris Kuklacis ve Aggelos Mitredotis'in serbest bırakılmasına denk geldiğini vurgulamadan edemem. Bu vesileyle, bu mutlu gelişmenin Türk makamları tarafından yapılan temel bir hukuki işlem olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu, aynı zamanda, Türkiye'nin, her zaman bu yönde hareket ettiğini fiilen kanıtlayan, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk atmosferini sağlayabilmesi için bundan sonra izleyebileceği ve izlemesi gereken yolu gösteriyor." diye konuştu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

"TÜRK HALKI SAMİMİYETİMİZE İNANSIN"

Pavlopulos, Yunanların Türk halkının sorunlarını bildiğini ve dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü biz Yunanlar, Türk halkının sorunlarını biliyoruz. Onlar da zor anlar yaşıyor, biz bunu biliyoruz ve bizim dayanışmamızdan daha fazlasını bulamayacaktır. Yeter ki, bizim samimiyetimize ve dostluğumuza inansınlar. İlk olarak biz inanıyoruz ki, bu karar ile yeni bir süreç başlıyor."

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

20
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

9
'Türk Lirası adil değerinin altında'

'Türk Lirası adil değerinin altında'

17
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

28
Tesadüfen bir nükleer savaş çıkabilir

Tesadüfen bir nükleer savaş çıkabilir

10
İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

12
Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM