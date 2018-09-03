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Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin son dönemde hafif gerilimli ilişkilere sahip olduğu Yunanistan'nın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yarın İzmir'e gelecek.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 13:02..
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimli ilişkinin rayına oturtulması adına ikili diyalog yürütülecek. Yarın İzmir'e geleceği açıklanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşme gerçekleştirecek.

BAKANLIK DUYURDU

Resmi olarak Dışilşeri Bakanlığı'nın internet sitesinden duyrulan ziyaret için "iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi" notu yer aldı.

Dışişleri Bakanılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir.

İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir."

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