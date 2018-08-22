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Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri besleyen Yunanistan, darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya da sığınma hakkı verdi.

AA | 22.08.2018 - 02:34..
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Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

Yunanistan, Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan 2 askerlerinin ülkelerine dönmesinin ardından yine yapacağını yaptı. Terörist Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı ve seyahat belgesi verilecek.

YUNANİSTAN TERÖRİSTLERİ KORUMAYI SEÇTİ

Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

SEYAHAT BELGESİ DE VERECEKLER

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.

Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

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