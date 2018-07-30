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Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Binlerce küçük hata yapıldı

İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Stathopulos "Büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyorlar ama binlerce küçük hata yapıldı" dedi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 07:37..
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Yunanistan'da en az 88 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hükümete yönelik eleştiriler sürerken Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu'ndan sert bir açıklama geldi.

"KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK HATAYI ORTAYA ÇIKARDI"

12 bin 500 üyesi bulunan Federasyon’un Başkanı Dimitris Stathopulos "Hükümet, büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyor ama açıklamadığı şey şu ki, binlerce küçük hata yapıldı. Bütün o küçük hatalar büyük hatayı ortaya çıkardı ve görülmemiş sayıda ölümlerin yaşanmasının nedeni de bu" dedi.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Binlerce küçük hata yapıldı

TAVSİYE DİKKATE ALINMADI

Observer'a konuşan Stathopulos, itfaiye biriminin yangından etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi.

"ÖZÜR DİLENMESİ GEREKİYOR"

"İtfaiyeciler olarak insanları ve mülklerini korumaya yemin ederiz" diyen Stathopulos, "İlgili bölgelerin ne zaman tahliye edilmesi gerektiğini biliriz fakat bir sebepten ötürü tavsiyemize kulak verilmedi. Bu, ülkemiz için çok büyük bir trajedi ve özür dilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Binlerce küçük hata yapıldı

Stathopulos'un bir diğer suçlaması da meteoroloji kurumunu hedef aldı. Stathopulos, meteorolojinin, rüzgâr hızının saatte 124 kilometreye yükseleceğini öngöremediğini söyledi.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Binlerce küçük hata yapıldı

Yangın söndürme uçaklarının bu nedenle havalanamadığını anlatan Stathopulos "O rüzgârda kalkamadılar. Eğer meteoroloji kurumu tehlike seviyesini yükseltip uyarıda bulunmuş olsaydı, uçaklar başka bir havalimanına gitmiş olabilirdi. Rüzgâr öngörülemediği için kaynaklarımız dağınık halde kaldı" diye devam etti.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Binlerce küçük hata yapıldı

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