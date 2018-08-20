Yunanistan kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacak

Ağır borç yükü altında kalan Yunanistan; 2010 yılından itibaren üç ayrı yardım programına tabi tutuluyordu. Geçen 8 yıllık süreç ilk defa sona erdi ve Yunanistan artık kendi kendini idare etmeye çalışacak.

"YUNANİSTAN EKONOMİK KRİZDEN KURTULAMAZ"

Euro Bölgesi Başkanı Mario Centeno, Yunanistan'ın kendi ayakları üzerinde duracağına inandığını dile getirse de Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'ın ekonomik krizden kurtulamayacağını ifade ediyor.

HALK FAKİRLEŞTİ

Varufakis; "Yunanistan'ın aynı noktada, aynı kara delikte bulunduğunu ve sürekli batmakta olduğunu.", "bunun alacaklıların dikte ettirdiği reformların yatırım ve tüketimi engellemesinden kaynaklandığını" açıkladı.

Ayrıca Varufakis, "devletin iflastan kurtarılamadığını, hanelerin fakirleştiğini, iflasların devam ettiğini ve milli gelirin yüzde 25 oranında düştüğünü" de sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN DAHA UCUZA BORÇLANABİLİR

Yunanistan'ın bundan böyle sermaye piyasasında nasıl borçlanacağı merak konusu. Derecelendirme şirketlerinin kredi notunu yükseltmesi Yunanistan'ın daha ucuza borçlanabileceği anlamına geliyor.

AKILLARA 2010 YILINDAKİ PROTESTOLAR GELDİ

Yunanistan'da 2010 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle bazı tasarruf yolları uygulanmıştı. Hatta bir dönem emekliler maaşlarını bile bankalardan çekemez duruma gelmişti.

HALKLA POLİS ÇATIŞMIŞTI

Ülke bu şekilde dar boğazdayken birçok kişi sokaklara dökülüp tasarruf adı altında uygulanacak yöntemler için protesto gösterileri düzenlemişti. Aylarca süren gösterilerde halkla polisler arasında çatışma çıkmış birçok kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

400 BİN KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Avrupa İstikrar Mekanizması'nın aldığı bu karar Yunanistan'ı daha da mı borç batağına sürükler bilinmez. Ancak ülke birçok beyin göçüyle de karşı karşıya kalıyor. Bunun başlıca nedeni ise işsizlik. Şu anda Yunanistan'da her 5 kişiden birinin işi yok ve bu durum Yunanlıları göç etmeye mecbur bırakıyor. Aralarında hekim ve mühendislerin de bulunduğu iyi eğitimli 400 bin genç ülkeyi terk etti.