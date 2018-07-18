Yunanistan adalardaki mülteci çocuklara eğitim hakkı tanımıyor

Yunanistan’da eğitim alan mülteci çocukların aksine Yunan adalarındaki mülteci çocuklarının eğitim hakkı olduğu Yunan hükümeti tarafından inkar ediliyor.

YALNIZCA 100 TANESİ EĞİTİM ALDI

İnsan Hakları İzleme Komitesi “Eğitimsiz, Onlar Geleceklerini Kaybediyor, Yunan Adalarında Mülteci Çocuklarının Eğtim Hakkının inkarı” başlıklı 51 sayfalık bir rapor yayımlayarak, Yunanistan hükümeti tarafından yönetilen mülteci kamplarında, 2017- 2018 eğitim öğretim yılı içinde okul çağındaki 3 bin çocuğun yalnızca yüzde 15’inin okula kaydolduğunu açıkladı.

Okul öncesi eğitim yaşında olanların ise yalnızca 100 tanesinin eğitim aldığı kaydedildi.

"BU POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİLER"

İnsan Hakları İzleme Komitesi’nde önde gelen çocuk hakları araştırıcısı Bill Van Esveld, yıllarca adalardaki çocukların eğitim haklarını karşılayamaması sebebiyle, Yunanistan’ın mültecileri Yunan adalarında tutma politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

EĞİTİM GÖRMEMELERİ HUKUKA AYKIRI

Van Esveld, “Yunanistan, adalardaki mülteci çocuklara okul imkanı sağlayamamakla hem çocuklara zarar veriyor hem de kendi kanunlarını ihlal etmiş oluyor.” dedi.

Yunanistan hukukuna göre, mülteci çocukları dahil 5 - 15 yaş arası çocukların eğitimi zorunlu ve ücretsiz. Uluslararası hukuk bütün çocukların ilk ve orta eğitimden yararlanmasını garanti altına alıyor.

İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunan adalarında, okul çağındaki 107 mülteci ve göçmen çocukla, Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve mahalli yardım gruplarıyla görüştü, Yunanistan’ın eğitim kanunlarını inceledi.

Yunanistan Hükümeti, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 Mart ayında yapılan anlaşma ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen göç politikasıyla Yunanistan’a gelen mültecilerin iltica taleplerinin karara bağlanmasına kadar mültecileri Yunan adalarında tutuyor.