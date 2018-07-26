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Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

Atina'nın kuzeyindeki Maroussi, sel suları altında kaldı.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 16:25..
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Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

SULAR ALTINDA KALDI

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor VİDEO


YAĞMUR YAĞACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını arayarak Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtmişti. Ancak Kocias, yağmur yağacağını belirterek yardım teklifine olumsuz yanıt vermişti.

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor



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