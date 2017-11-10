taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8680
EURO
4,5046
ALTIN
159,80
PETR
63,7800

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da yer aldığı çok sayıda kişiyi öldüren Yunan teröriste verilen izine tepki gösterdi.

10.11.2017 - 00:53
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Onlarca kişiyi öldüren 17 Kasım Terör Örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a, Yunanistan tarafından 48 saatlik izin verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan bir teröriste Yunanistan'dan verilen izine Türkiye'den tepki de geçikmedi.

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

"ŞEHİTLERİMİZE SAYGISIZLIK"

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiği öğrenilmiştir.

Ülkemiz diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasını hoş görmek mümkün değildir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır."

İlginizi Çekebilir
BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı
Vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri için uyaran Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'tan sonra BAE de seyahat uyarısında bulundu.
Yunanistan'a bir tepki de ABD'den
Türk diplomatların katiline 48 saat izin veren Yunanistan'a Türkiye'nin ardından ABD'den de tepki geldi.
Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye açılan Louvre Müzesi için 1.3 milyar dolar harcandı.
Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi
KKTC'de Barış Harekatı sırasında gazi olan 55 bin kişiye 43 yıl sonra madalya verilmeye başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

24
Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

0
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

3
Atatürk'ün elini öpemediği için hala yüreği buruk

Atatürk'ün elini öpemediği için hala yüreği buruk

13
Yunanistan'a bir tepki de ABD'den

Yunanistan'a bir tepki de ABD'den

0
Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

0
BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM