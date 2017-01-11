taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.095
USD
3,8409
EURO
4,0562
ALTIN
146,87
PETR
53,8200

Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

Yunanistan'a kaçan darbeciler, iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karardan önce son kez dinleniyorlar.

Ajanslar | 11.01.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

G

Darbeci 80askerlerden ikisi, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.

Mahkemede askerlerin avukatlarının yanı sıra aralarında bir grup bilirkişi de dinlendi.

Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

Mahkeme sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanması hakkındaki endişeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin iade edilip edilmeyeceklerine ay sonunda karar verilmesi bekleniyor.

Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

"YUNANİSTAN EN DEMOKRATİK AVRUPA ÜLKESİ"

Dün Financial Times kaçak darbecilerden birinin sözlerini yayınlamıştı:

"Yunanistan’ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk”

Kaçak darbeciler daha önce yüzlerini kapatmayı tercih ediyordu.Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

118
Obama veda etti

Obama veda etti

181
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

33
ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

84
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferansta konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferansta konuştu

45
ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

121
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

318
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM