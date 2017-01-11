Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

UEFA, 40 futbolcudan oluşan süper yetenek listesini açıkladı. Oyuncular arasında Emre Mor da yer aldı.

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Türkiye'de 780 DEAŞ'lı terörist hapiste

Örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek nedeniyle cezaevinde olan 780 tutuklu ve hükümlünün 350'sini yabancı uyruklular oluşturuyor.