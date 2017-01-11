Yunanistan'a kaçan askerler hakim karşısına çıkıyor

Darbeci 80askerlerden ikisi, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.
Mahkemede askerlerin avukatlarının yanı sıra aralarında bir grup bilirkişi de dinlendi.
Mahkeme sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanması hakkındaki endişeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.
FETÖ'nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin iade edilip edilmeyeceklerine ay sonunda karar verilmesi bekleniyor.
"YUNANİSTAN EN DEMOKRATİK AVRUPA ÜLKESİ"
Dün Financial Times kaçak darbecilerden birinin sözlerini yayınlamıştı:
"Yunanistan’ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk”
Kaçak darbeciler daha önce yüzlerini kapatmayı tercih ediyordu.