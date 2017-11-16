taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8847
EURO
4,5815
ALTIN
159,43
PETR
62,0100

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

Yunanistan Atina yakınlarında meydana gelen sel felaketinde en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

16.11.2017 - 09:19
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel nedeniyle 15 kişi hayatının kaybetti, Başbakan Aleksis Çipras ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

EN AZ 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezinden (EKEPY) alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda beşi kadın en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Çipras, ilgili bakan ve bürokratlarla düzenlediği acil durum toplantısının ardından televizyondan yaptığı konuşmada, selde hayatını kaybedenlerin anısına ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çipras, "Yunanistan bu büyük felaketi yaşayarak çok zor bir zamandan geçiyor. Bu büyük trajedi için ulusal yas ilan etmek yapabileceğimiz en küçük şey." dedi.

Çipras, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek yoğun yağışın beklendiği tüm bölgelerde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Felaketin sebeplerine ilişkin gerekli soruşturmaların bir an önce başlayacağını dile getiren Çipras, bu gece evlerinde kalamayanlar için kamu binaları, askeri tatil tesisleri ve otellerin kapılarının açık olacağını söyledi.

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Başkente yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerini etkileyen selin ardından biri ağır olmak üzere yaralanan 17 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Bu arada yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün su baskınına uğrayan bodrum katlarında veya selde sürüklendiği için kilometrelerce uzakta bulundu.

Yüzlerce kişinin ev ve araçlarında mahsur kalmasına sebep olan taşkınlar, büyük hasara neden oldu. Çok sayıda araç sele kapılarak metrelerce sürüklendi, bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı.

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki selde yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

İlginizi Çekebilir
Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya davet etti
Macron "Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya birkaç günlüğüne davet etmeye karar verdik, kesinlikle bir sığınma değil" dedi.
Rusya Deyrizor'u bombaladı
Suriye'de PYD'nin kirli oyunlarının gölgesinde bulunan Deyrizor'da Rus uçakları bombardıman gerçekleştirdi.
İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin
İtalya, sığınmacılar konusunda sürekli eleştiride bulunan BM'ye, uyarı yerine mali destek yapmaları çağrısında bulundu.
Trump: Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin sahip olduğu nükleer hakkında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

147
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

80
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

91
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

9
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

26
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

18
Demet Akalın tarzı

Demet Akalın tarzı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM